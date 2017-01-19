Alibaba'nın Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma: "Abd-Çin Ticaret Savaşı'ndan Kaçının"

Alibaba Group Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma, "Dünyanın en büyük ve ikinci büyük ekonomisinin bir ticaret savaşında tükendiğini hayal edebiliyor musunuz? Bu bir felaket olur" dedi.



İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu, geniş katılımla sürüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Türkiye'yi temsil ettiği Davos'a Alibaba Group Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma da dahil olmak üzere Çinli bir çok üst düzey yönetici de katıldı. Geçtiğimiz hafta Donald Trump ile görüşen Jack Ma'nın, Alibaba platformları vasıtasıyla ABD'de bir milyon iş yaratma fikrinden bahsettiği bildirildi. Ma, Trump'ın Çin ile mevcut ticaretin durumunu anlamaya vakit ayırması gerektiğini söyledi. Trump'ın açık fikirli olduğunu belirten Ma, ABD ve Çin arasındaki ticaretin devam etmesi gerektiğini ve bir ticaret savaşına asla girilmemesi gerektiğini söyledi. "Dünyanın en büyük ve ikinci büyük ekonomisinin bir ticaret savaşında tükendiğini hayal edebiliyor musunuz? Bu bir felaket olur" diyen Ma "Ticaretin durmasıyla dünya da durur" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Çin, ticaret fırsatlarını artırmak için Davos'taki diğer ülkelere de ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Ma, Çin hükümetinin altyapı planının yanı sıra Alibaba Group'un Pakistan'a yaptığı yatırımları görüşmek üzere Çarşamba günü Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'le bir araya geldi. - DAVOS