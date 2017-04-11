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Alibaba'nın Jack Ma Sihri
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Alibaba'nın Jack Ma Sihri

Alibaba'nın sihri, Ma'nın sıradışı kişiliği ve liderliğinden gelmekte.

Alibaba'nın Jack Ma Sihri

Alibaba'nın sihri, Ma'nın sıradışı kişiliği ve liderliğinden gelmekte. Geçtiğimiz 15 yılda Çin'i değiştiren Ma vizyonu, önümüzdeki 15 yılda dünyayı değiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, Jack Ma, Çin