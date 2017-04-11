Alibaba'nın Jack Ma Sihri
Alibaba'nın sihri, Ma'nın sıradışı kişiliği ve liderliğinden gelmekte.
Alibaba'nın sihri, Ma'nın sıradışı kişiliği ve liderliğinden gelmekte. Geçtiğimiz 15 yılda Çin'i değiştiren Ma vizyonu, önümüzdeki 15 yılda dünyayı değiştirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com
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