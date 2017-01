Alibaba ABD'de Durmuyor: Eyeverify'dan Sonra Şimdi de Moneygram'a Göz Dikti

Dünyanın en büyük internet üzerinden perakende alışveriş sitelerinden Çinli Alibaba bünyesindeki finansal teknoloji şirketi Ant Financial Services Group, Amerika Birleşik Devletleri merkezli para transferi şirketi MoneyGram International'ı satın alacağını duyurdu.



400 milyonu aşkın kullanıcısıyla Çin'in online ödeme pazarının yüzde 70'ine sahip Ant, MoneyGram için 880 milyon dolar ödeyecek. Ant bu adımla küresel varlığını güçlendirecek .



Bu pazarda Western Union ile rekabet eden MoneyGram dünya üzerinde 200'e yakın ülkede postane ve banka şubeleri ile bazı perakende mağazalarında faaliyet gösteren yaklaşık 350 bin noktada hizmet veriyor.



MoneyGram geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ülkenin bankaları tarafından kullanılan optik doğrulama sistemi EyeVerify'ı da satın almıştı.



