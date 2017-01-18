Aliağa'ya 250 Yataklı Devlet Hastanesi Müjdesi

Sanayi kenti olan ve çevreden sürekli göç alan İzmir'in Aliağa ilçesine, 250 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılması için müjde AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Kerem Ali Sürekli'den geldi.



Sürekli göç alan ve kentteki 60 yataklı devlet hastanesi artık yetersiz kalan Aliağa ilçesinde, 250 yataklı yeni devlet hastanesi için önemli bir gelişme yaşandı. Konuyu yakın takibe alan AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ile Kerem Ali Sürekli, hastane ile ilgili önemli bir aşama kaydetti. AK Parti İzmir il ve Aliağa ilçe teşkilatları vasıtası ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bürokrasi ile gerekli girişimlerde bulunulduğunu ve konunun Ankara'ya taşındığı ifade eden Prof. Dr. Nükhet Hotar, konunun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Sağlık Bakanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşüleceğini söyledi. Hotar, hastanenin yeri konusunda da bilgi vererek, 250 yatak kapasiteli ve tam donanımlı bir hastane yapılacağını söyledi. Hotar, "Yeni hastane yeri 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz girişimlerimiz sonucu Aliağa Şehir Mezarlığına giden yolun üzerinde bulunan Yeddiemin deposunun çaprazında yer alan mera vasfına haiz 2014 parsel no'lu 346 dönümlük hazine arazisinin 215 dönümlük bölümüne yapılması düşünülmüştür ve bu konuyla ilgili gerekli tüm bürokratik kararları da verilmiştir. Alınan kararlar neticesinde hastanenin yapımına başlanabilmesi için hiç vakit kaybetmeden 2017 yılı bütçesine dahil edilmesi gerekiyordu. Bunun için Ankara'da AK Parti İzmir Milletvekillerimiz Hamza Dağ ve Kerem Ali Sürekli ile bir araya gelerek gerekli girişimlerde bulunduk. Konuyu bizzat yakinen takip ediyoruz. Aliağa'ya yeni bir hastane yapılması ile ilgili konuyu Ankara'da yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuyu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanımız ile de görüşeceğiz. Bu görüşmeler neticesinde inanıyoruz ki, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın İzmir'e katkı sağlayacak her yatırımı desteklediği gibi bu projenin de süratle tamamlanması için bizlere katkı koyacaklardır" ifadesini kullandı.



"Temennimiz bütçe içerisine böyle büyük bir yatırımı dahil ettirmek"



Aliağa'nın nüfus artışı oranına, gelişmesine göre yeni hastane için belirlenen yerin oldukça isabetli olduğunu dile getiren Hotar, şöyle devam etti:



"Normalde Türkiye'de hiçbir ilçe için bugüne kadar böyle bir alan tahsis edilmiş değil. Bakan Bey'in hastane yapılacak alanın daraltılması noktasında görüşleri oldu. Biz de bu alanın tamamının daha yararlı olabileceğini ilettik. Aliağa, Türkiye'deki 957 ilçe içerisinde en hızlı büyüyen ilçe. Onun için de bu alanın ne derece elzem ve gerekli bir arazi olduğunu belirttik. Eski hastanenin fiziki koşul ve şartları aynı zamanda 60 yatak kapasiteye sahip olması bölge için yetersiz olduğunu otoban yakınında geniş bir alana yapılacak yeni hastanenin Bakırçay Havzasında yer alacak 6 ilçeye de katkı olacak bir bölge hastanesi niteliği taşıdığını belirttik. Bu noktada da yeni devlet hastanesi 250 yatak kapasiteli ve tam donanımlı olması planlanmış olup Aliağa'nın yakın gelecekteki 200 - 250 bin kişilik nüfusuna da cevap verecek nitelik taşıması esas alınmıştır. Bizde bu esnada da 2017 yılı yatırımları içerisindeki bütçeye dahil edilmesi için ilgili Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da bakanlıklar düzeyinde yoğun bir çalışma mesaisi sürdürüyoruz. Dün itibari ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın da katkılarıyla arazi sağlık kuruluşu yapılacak nitelikte arazi konumuna tahsis edilmiştir. Sağlık Bakanlığımız yetkilileri de çalışmalarını tamamlayarak konuyu Başbakanlığa iletmiştir. Temennimiz bu yıl bütçesi içerisine böyle büyük bir yatırımın bütçeye dahil ettirilerek Aliağa ve çevresinde yaşayanların gerçekleştirilecek hizmetten yararlanarak tüm hemşehrilerimize daha modern ve donanımlı bir sağlık yuvası kazandırmak istiyoruz. Yeni hastane ile bölgede iş istihdamı da sağlanmış olacaktır. Şimdiden yapımı için girişimlerini sürdürdüğümüz yeni hastanenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." - İZMİR