Aliağa'nın Güvenliği Artık Gürcan Alev'den Sorulacak

Son yapılan görev değişikliğinin ardından Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Gürcan Alev görevine başladı.



Yeni yılla birlikte görev yerleri değişen emniyet müdürleri arasında Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tuğan'ın Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasının ardından, Iğdır İl Müdürlüğü'nden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Gürcan Alev ilçeye gelip görevi devraldı. Gürcan Alev, yeni görevine başlaması sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan basın mensuplarını da makamında kabul etti. - İZMİR