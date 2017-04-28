Aliağa Karakuzu Mahallesi'ne Modern Park

Aliağa Belediyesi, belirlenen program dahilinde bir yandan kentteki kullanım ömrü geçmiş güven arz etmeyen mevcut çocuk oyun parklarını yeni nesil oyun grupları ile yenilerken, diğer taraftan da parkı olmayan mahallelere modern çocuk parkları kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe merkezi-kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karakuzu Mahallesi'ne çocuklar için 'Batık Gemi' figürlü oyun grubu yerleştirildi.



Karakuzu Mahallesi'nde çocukların hizmetine sunulan modern oyun parkı, hem estetik bir görünüme hem de çocukların daha güvenli oyunlar oynamasını sağlayacak bir yapıya kavuşturuldu. Çalışmalar dahilinde ilk olarak oyun alanının zemini elden geçirilerek kauçuk taban malzemesinin standartlar doğrultusunda olmasına özen gösterildi. Park alanına gece kullanımı için led aydınlatma direkleri konuldu. Ayrıca belediye ekipleri tarafından çevre düzenlenmeleri, çimlendirme ve çiçek ekimi gerçekleştirildi.



Mahalle sakinleri olarak yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Karakuzu Mahalle Muhtarı Mehmet Yamaner, "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda oyun oynayabilmeleri için bir parka ihtiyacımız olduğunu uzun zamandır dile getiriyorduk. Aliağa Belediyesi'nin başlattığı her mahalleye bir modern park projesi kapsamında, mahallemiz yeni nesil oyun gruplarından oluşan, çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde oyunlar oynayabileceği bir parka kavuştu. Aileler artık gönül rahatlığı ile çocuklarını parka gönderebilecek. Her daim yanımızda olduğunu hissettiren Aliağa Belediyesi'ne mahalle halkım adına teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR