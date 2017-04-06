Aliağa Fk Bal Liginde Kalmak İçin Kritik Virajda

Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin son hafta karşılaşmasında kendi sahasında Denizli Sarayköy Spor'u ağırlayacak Aliağa FK, ligde kalma adına sahadan mutlak galip ayrılmak istiyor.



Aliağa FK, Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin son hafta karşılaşmasında kendi sahasında Denizli Sarayköyspor'u ağırlayacak. 9 Nisan Pazar günü Aliağa İlçe Stadında oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak. 34 puan sahip olan ve 7. sırada yer alan Aliağa FK, ligde kalma adına son derece kritik öneme sahip karşılaşmadan galip ayrılmak isterken, sarı siyahlı takım maçın hazırlıklarına da aralıksız devam ediyor. İzmir takımları Ödemişspor'un 36 puanla 6. sırada, Çiğli Belediyespor'un 47 puanla 3. sırada bulunduğu ligde 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen takım, sahadan galip ayrılması halinde ise Ödemişspor'un Çine Madran karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Aliağa FK, bu sayede Ödemiş'in Çine Madran deplasmanında mağlup olması ya da berabere kalması durumunda BAL liginde devam edecek. - İZMİR