Aliağa Dünya Dans Günü'nü Kutlayacak

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen, Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenen 29 Nisan Dünya Dans Günü, Aliağa'da özel bir gösteri ile kutlanacak.



Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Latin Dansları Topluluğu Dünya Dans Günü'nde sahneleyeceği dans gösterileriyle izleyenlere unutulmaz bir gösteri sunacak. 10 ile 50 yaş arasında 32 dansçının sahne alacağı gösteride kursiyerler yapacakları birbirinden özel figürler ile 'aşk' temasına vurgu yapacak. Aliağalıların büyük beğeni ile izleyeceği dans gösterileri 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.



Aliağa Belediyesi Latin Dansları Topluluğu; Tango, Salsa, Lirik, ChaCha, RockandRoll ve Rumba gibi eşli danslardan oluşan gösterileri ile Aliağalılara muhteşem bir gece yaşatacak. ASEV Latin Dansları Topluluğu olarak herkesin beğeni ile izleyeceği bir dans şovu sunmaya hazırlandıklarını belirten dans eğitmeni Berkan Beşçınar, topluluk olarak üçüncü kez kutlayacakları dans günü programına tüm Aliağalıları davet etti. - İZMİR