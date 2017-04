Aliağa'daki Uzunhasanlar Çocuk Oyun Parkına Kavuştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, mahallelerin yeni nesil oyun gruplarıyla donatılması için çalışma başlatan belediye ekipleri Uzunhasanlar Mahallesindeki park yapım çalışmasını tamamladı.



Her mahalleye bir modern oyun parkı ilkesiyle hareket eden Aliağa Belediyesi, çocukların daha güvenli alanlarda oyun oynayabilmeleri için kullanım ömrü geçmiş, güven arz etmeyen parkları yeni nesil modern oyun gruplarıyla yenileme başladı. Uzunhasanlar Mahallesinde, çocukların hizmetine sunulan yeni nesil oyun parkına çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan 'Batık Gemi' figürlü oyun grupları yerleştirildi. Ayrıca oyun grubu alanları çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplandı. Led aydınlatmalarla donatılan park, gece kullanımı için de hazır hale getirildi. Modern park alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan peyzaj çalışmalarıyla yeşil bir görünüme kavuşturuldu.



Çocuklar için yapılan oyun parkında yetişkinler de unutulmadı. Her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği oyun parkına yetişkinler için günün her saati spor yapabilecekleri spor aletleri yerleştirildi. Yaklaşık 3 dönümlük bir arazi üzerine yapılan park alanının içerisinde yakın bir zamanda; piknik, mesire yeri ve düğün salonu da hizmete gireceği ifade edildi.



Aliağa Belediyesinin çalışmaları sayesinde Uzunhasanlar Mahallesi'nin modern bir çocuk oyun parkına kavuştuğunu belirten mahalle muhtarı Erdoğan Halavut, "Çocuklarımızın güven içerisinde oynayabilecekleri bir alana ihtiyaçları vardı. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün işbirliğinde yapılan çalışmalarla mahallemiz güzel bir park kazandı" dedi. - İZMİR