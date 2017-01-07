Aliağa'daki Patlamada Yaralanan Bir İşçi Daha Öldü

İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ölen Musa Altınsoy'dan sonra, yaralı işçilerden 23 yaşındaki Selim Sağaltıcı da yaşamını yitirdi.



Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında, geçen pazartesi günü saat 11.30 sıralarında, sıvı çelibölümündeki sızıntıdan patlama oldu yangın çıktı. Yangında işçiler Musa Altınsoy, 23 yaşındaki Selim Sağaltıcı,aynı yaştaki Cihan Karanlıkdere ve 47 yaşındaki Cemal Alakuş yaralandı. Yaralılardan Musa Altınsoy, tedaviye alındığı İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldü. Altınsoy, memleketi Batman'da toprağa verildi.



Yaralı işçilerden Selim Sağaltıcı da, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Fabrikada 2 yıldır çalıştığı öğrenilen Sağaltıcı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi İskenderun'a gönderildi. - İzmir