Aliağa'daki Fatih Caddesinde Asfaltlama Mesaisi

Aliağa Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı dev asfalt hamlesini kentin önemli trafik yoğunluğunun bulunduğu Fatih Caddesinden devam etti.



Aliağa ilçesinde, asfaltlama çalışmalarına Yalı Mahallesi 19 Mayıs Caddesinden başlayan Aliağa Belediyesi, belirlenen program çerçevesinde bu kez de Aliağa trafiğinin önemli noktalarından olan Fatih Caddesine el attı. Çeşitli kurumların bugüne kadar yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokakları asfaltlayan belediye, Fatih Caddesinde de yolun bir bölümünü trafiğe kapatarak yol kazıma işlemlerini yaptı. Kazıma işlemlerinin ardından asfaltlama yaptı. Fatih Caddesindeki çalışmalarının ardından, asfaltlama faaliyetlerinin Cumhuriyet Caddesinde devam edeceği bildirildi. - İZMİR