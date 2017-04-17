Aliağa'daki Demir-çelik Fabrikasında Patlama: 8 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi hafif yaralandı.



Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde bir fabrikada işçilerin ocakta demir erittiği sırada patlama meydana geldi.



Patlamada, ilk belirlemelere göre 8 işçi hafif yaralandı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.



Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.