Aliağa'daki Demir-çelik Fabrikasında Patlama: 8 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi hafif yaralandı.

Aliağa'daki Demir-çelik Fabrikasında Patlama: 8 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi hafif yaralandı.

Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde bir fabrikada işçilerin ocakta demir erittiği sırada patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 8 işçi hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Demir Çelik, Hastane, İtfaiye, Patlama, Sağlık, Aliağa, İzmir, İşçi, Fabrika, Ambulans