Aliağa'daki Demir-çelik Fabrikasında Patlama: 8 Yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi hafif yaralandı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi hafif yaralandı.
Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde bir fabrikada işçilerin ocakta demir erittiği sırada patlama meydana geldi.
Patlamada, ilk belirlemelere göre 8 işçi hafif yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.