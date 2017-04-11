Aliağa'daki Avcı Ramadan Bölgesinde Asfalt Hamlesi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentin en işlek noktalarından Avcı Ramadan Bölgesinde asfaltlama çalışmaları başladı.



Aliağa Belediyesinin bir süre önce kent genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak, Avcı Ramadan Bölgesinde harekete geçti. Lozan Caddesine bağlı 387, 388, 389, 390, 392 ve 393 sokaklarına asfalt döken ekipler, çökmeler nedeniyle bodur taşlarını da sökerek yeniden düzenledi. Bölgedeki çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirtildi. - İZMİR