Aliağa'daki Ağapark Yeni Sezona Hazırlanıyor

Mavi bayraklı plajı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, oturma yerleri, spor sahaları, piknik alanları, çocuk yüzme havuzu, restoran ve kafeleri ile komplike bir tesis olan Ağapark, Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri'nin hummalı çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanıyor.



Sağladığı olanaklarla geçtiğimiz yaz ayında binlerce Aliağalıyı ağırlayan Ağapark, bu yaz sezonunda da birçok vatandaşı misafir etmesi bekleniyor. Beş yıldızlı otellerin plajlarını aratmayan Ağapark plaj sosyal tesisleri, Aliağalıların olduğu kadar bölge insanının da gözdesi haline geldi. Aliağa Belediyesi de, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğrayacak olan Ağapark Sosyal Tesislerinde temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, plajların temizliğinden çevre düzenlemelerine kadar tüm plajı yeniden elden geçirdi. Mıntıka temizliklerinin tamamlanmasının ardından alan, deniz gelgitleri ve fırtınayla gelen çöp, poşet, cam kırıklarından, metallerden, sigara izmaritlerinden, taş ve diğer olumsuz maddelerden arındırıldı. Hem deniz, hem de kara temizliği yapan Aliağa Belediyesinin, temizlik seferberliğini yaz sezonu boyunca periyodik olarak sürdüreceği bildirildi. - İZMİR