Aliağa'da Uçurtma Şenliği

Aliağa Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenliği, uçurtma etkinliği ile sona erdi.



Aliağa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Uluslararası Çocuk Şenliği düzenledi. Şenlik kapsamında da uçurtma etkinliği gerçekleştirilirken, yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanında çocuklara ücretsiz olarak 2 bin 500 adet uçurtma dağıtıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da katıldığı uçurtma dağıtımı sırasında çocuklar arasında izdiham yaşandı. Yapılan hazırlıkların ardından gökyüzüne yükselen Türk Bayrağı motifli uçurtmalar Aliağa semalarını süsledi. Her yaştan insanın akın ettiği şenlikte, Aliağalı vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımcılarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Başkan Acar, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Başkan Serkan Acar, çocukların mutluluğuna ortak oldu.



Uluslararası Çocuk Şenliğinin son günü düzenlenen uçurtma etkinliği ile de sınırlı kalmadı. Şişme oyun parkları ve animasyon gösterilerinin de yer aldığı alanda çocuklar, gün boyu doyasıya eğlendi. Şişme parkın tadını çıkaran çocuklar, burada eğlencenin doruğuna çıktı. Güzel havayı fırsat bilen aileler de çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçirdi. - İZMİR