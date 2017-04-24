Aliağa'da Son İki Yılda 40 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Daha yeşil bir Aliağa için yeşillendirme çalışmalarını her mevsim aralıksız bir şekilde sürdüren Aliağa Belediyesi, son iki yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturdu.



Ağaç yoğunluğunu arttırarak yeşille kucaklaşan bir Aliağa hedefine ulaşmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, ilçe genelinde fidan dikimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aliağa Belediyesinin prestij projelerinden olan Avcı Ramadan Rekreasyon Çocuk Alanına bugüne kadar yaklaşık 3 metre boylu 7 bin, Ağapark Sosyal Yaşam Alanına ise 5 bin civarında fidan ve farklı çalı grubu dikildi. Proje alanlarının dışında ana caddelerde, merkez ve dış mahallelerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile son iki yılda 3 ile 6 metre boyuna kadar 40 bin fidan dikimi gerçekleştiren Aliağa Belediyesinde hedefin, yıl sonuna kadar 100 bin akasya fidanını daha toprakla buluşturmak olduğu belirtildi.



Yeşil dokuyu korumak ve bunu arttırarak geleceğe taşımak istediklerini belirten Aliağa Belediyesi Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir "Aliağamızı modern, yeşille özdeşleşen bir ilçe haline getirmek için ocak ayında başlattığımız fidan dikim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İki yıl içerisinde 40 bin fidan dikimi yaptık. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yaptığımız program çerçevesinde yıl sonuna kadar 100 bin akasya fidanını daha toprakla buluşturacağız. Bunun dışında, yeni nesil çocuk oyun parklarında gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmalarıyla farklı çalı gruplarından binlerce bitki türünü de yine toprakla buluşturduk" dedi. - İZMİR