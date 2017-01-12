Aliağa'da, Şehit Polis Fethi Sekin İçin Lokma Döktürüldü

İzmir'in Aliağa İlçesinde Aliağalı bazı genç işadamları, Bayraklı Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısına lokma döktürdü.



İkindi namazından sonra Demokrasi Meydanı'nda döktürülen lokmalar, vatandaşlara dağıtıldı. Lokma hayrını organize eden Aliağalı genç işadamlarından Zeki Ateş ve Özkan Şimşek, vefatının yedinci gününde şehit polis memuru Fethi Sekin'i lokma hayrıyla anmak istediklerini söyledi. Hayrımız Türk milletini temsilen olduğunu söyleyen Aliağalı genç işadamları, bu hayrı yapmaktaki amaçlarını "Bütün teröristlere, ülke düşmanlarına, millet düşmanlarına; bizim için önce vatanımız, bayrağımız ve ezanımız şuurunu göstermektir. Milletimizin her zamanki dik duruşunu düşmanlara karşı göstermektir" diyerek açıkladı. - İZMİR