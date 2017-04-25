Aliağa'da Sahil Güvenlik Botu Ziyarete Açıldı
Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukların ziyaretine açıldı.
Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukların ziyaretine açıldı.
Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı'nda Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği'nin de bulunduğu balıkçı barınağına demirlenen Kaan 19 sınıfına ait TCSG-30 numaralı Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların ziyaretine açıldı.
Aliağa Belediyesi ve Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği organizasyonda misafirlere; meyve suyu, kek, çikolata ikram edildi. Ayrıca ziyaretçilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. 30- Nolu Bot Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut ve personelleri; 2.komutan Seyir Astsubay Üstçavuş Bilal Menteşe, Topçu Uzman Çavuş Serdar Kurtoğlu, Motor Uzmanı Uzman Çavuş Turan Yılmaz ile Elektrik Uzman Çavuş Ali Aydın tarafından gezdirilen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Çocuklara denizi, denizciliği sevdirmek ve Sahil Güvenlik Komutanlığını tanıtmak amacıyla ziyarete açılan botta komutan koltuğuna oturan çocuklar zaman zaman uyarı anonsları yaptı. Bot içerisindeki elektronik sistemleri dikkatle inceleyen çocuklar, bot personeli tarafından bilgilendirildi. Çocukların yanı sıra ailelerinde ilgi gösterdiği bot gün içinde yaklaşık üç bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Yoğun ilgi gören botu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'da ziyaret etti. Bot içerisinden Aliağalılara hitaben kısa bir anonsta bulunan Başkan Serkan Acar, Cumhuriyet'in karada, havada ve denizde güvende olduğunu ifade ederek tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
"Cumhuriyet ebediyete kadar devam edecek"
Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığının çok güzel bir etkinliğe imza attığını belirten Başkan Serkan Acar, "Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği, bizim için çok güzel ve anlamlı bu bayramı Aliağamızda çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin güvenliği, sahillerimizin güvenliği için kullandığı sahil botunu çocuklarımıza gezme fırsatı verdi. Biz hep onlarla birlikteyiz. Polis teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizle, milletimizle bu ülke bir bütündür. Bu ülke, bu cumhuriyet ebediyete kadar var olacaktır" dedi.
Tüm çocukların bayramını kutlayan Üsteğmen Önder Bulut ise, düzenlenen etkinlikte kendilerine vermiş oldukları destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Aliağalı vatandaşlar yaptıkları bot ziyaretinin hemen ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve sahil güvenlik botunda görevli personeller ile 23 Nisan'a özel olarak kurulan anı köşesinde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. - İZMİR