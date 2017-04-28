Aliağa'da Palmiyelere Bahar Makyajı

Aliağa ilçesi genelinde kentin caddelerine güzellik katan palmiye ağaçlarının budama ve bakım çalışmaları başladı. Bahar temizliği kapsamında palmiyeler daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor.



Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı, sahil bandı bölgesinde bulunan metrelerce yükseklikteki palmiye ağaçları özenle budandı. Estetik açıdan Aliağa sahillerine yakışır hale getirilen palmiyeler, vatandaşların da beğenisini kazandı. Palmiyelerin daha estetik bir görünüme kavuşmalarının yanı sıra, kurumuş dalların düşerek vatandaşlar için tehdit oluşturmasının da önüne geçilmesi amaçlandı.



Yıl içerisinde budama ve bakım faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, "Her mevsim aşırı ilgi isteyen Palmiyeler kaba ve bakımsız görüntüsünden kurtularak kent estetiğine daha uygun bir hale getiriliyor. Budama işlemi ile ağaçların güneş ışığından daha fazla faydalanması sağlanıyor. Ayrıca, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirmek ve sağlıklı kılmak açısından da oldukça önemli. Yaptığımız çalışmalar ile bahar ve yaz ayına hazır hale getirdiğimiz ağaçlarda bakım faaliyetlerine periyodik olarak devam edeceğiz" dedi. - İZMİR