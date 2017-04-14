Aliağa'da Kıyı Temizliği Seferberliği

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halkın katılımını sağlamak için bazı kurumlar iş birliğiyle denizde kıyı temizliğinin yapılacağı bildirildi.



Kirlilikle mücadeleyi özendirmek için harekete geçen Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Aliağa Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) ile TED Aliağa Koleji, 30 Nisan 2017 Pazar günü Kyme Tarihi Liman Bölgesinde kıyı temizliği yapacak. Denizdeki kıyı temizleme çalışmaları kapsamında katılımcılara çöp poşeti ve naylon eldiven dağıtılacağı ifade edilirken, etkinlik çok sayıda vatandaşın da katılımı bekleniyor. - İZMİR