Aliağa'da Kaçakçılık Operasyonu

Aliağa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.



Yapılan çalışmalar kapsamında A.Ç. (43) ve F.H.Ç'nin (59) içinde bulunduğu otomobilde arama yapıldı.



Aramada, gümrük kaçağı 3 bin 800 saat ve elektronik eşya ele geçirildi.



Ekipler, olayla ilgili şüpheli A.Ç. ve F.H.Ç'yi gözaltına aldı.