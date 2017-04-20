Aliağa'da Kaçakçılık Operasyonu

Aliağa ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.



Yapılan çalışmalar kapsamında N.D. (52), M.İ. (56) ve Y.K'nin (40) içinde bulunduğu 35 NT 434 plakalı otomobilde arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 41 parfüm, 14 güneş gözlüğü ve 7 saat ele geçirildi.



Ekipler olayla ilgili şüpheli N.D, M.İ ve Y.K'yı gözaltına aldı.