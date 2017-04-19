Aliağa'da Kaçak Malzeme Operasyonu

İzmir'in Aliağa İlçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 41 adet parfüm ile 14 adet güneş gözlüğü ve 7 adet saat ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İzmir-Çanakkale devlet karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 35 NT 434 plakalı sayılı araçtan şüphelenilmesi üzerine otomobil Plaj kavşağında ekipler tarafından duruldu. Polis ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 41 adet değişik markalara ait orijinal bandrol ibaresi bulunan parfüm ile 14 adet güneş gözlüğü ve 7adet saat ele geçirdi.



Olayla ilgili N.D. (52), M.D.(56) ve Y.K. (40) isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılırken, ele geçiren gümrük kaçağı eşyaların piyasa değeri 25 bin TL olduğu öğrenildi. - İZMİR