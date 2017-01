Aliağa'da Halk Oyunlarına Yoğun İlgi

Aliağa ilçesinde halk oyunları sevenler, Çamlık Caddesinde bir restoranda birlik ve beraberlik yemeği düzenledi.



Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yemekte konuşma yapan halk oyunları antrenörü Hakan Şen, Aliağa'da 16 yıldır halk oyunları çalıştırdığını ve festivallerde, sergilerde, resmi bayramlarda halkoyunları ekipleri hazırladığını ve bundan gurur duyduğunu söyledi. Her sene yüzlerce dansçıyla çalışma fırsatı bulduğunu dile getiren Şen, "Aliağa küçük bir İstanbul gibi, her yöreden halk bulunmakta. Ortak değerimiz yöresel oyunlarımızdır. Bu milli değerimize sahip çıkmak, her bireyin başlıca görevidir. Ben ilçemde, halk oyunları adına, büyük bir kitleye ulaştığımı düşünüyorum" dedi.



Gece boyunca yurdun çeşitli yörelerine ait türküler eşliğinde halk oyunları oynandı. - İZMİR