Aliağa'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Aliağa Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğine Yalı Mahallesinden devam ettirdi.



Aliağa ilçesinde, İZSU, Telekom, GDZ Elektrik, İzmir Gaz ile çeşitli telekomünikasyon firmalarının yaptığı alt yapı çalışmaları nedeniyle elverişsiz hale gelen yollar vatandaşların tepkisine yola açarken, belediye ekipleri Aliağa'nın cadde ve sokaklarını yeniden elden geçirmeye başladı. Aliağa'da yamalı yol bırakmama hedefiyle hareket eden Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda Yalı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi ve sokaklarındaki asfaltlama faaliyetlerini sürdürüyor. İş makinelerinin dur durak bilmediği Yalı Mahallesine bu güne kadar yaklaşık 9 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiği ifade edildi. 19 Mayıs Caddesinin büyük bir bölümünü asfaltla kaplayan ekiplerin aynı zamanda, 19 Mayıs Caddesine bağlı 40,142,143,144,145,147, 153, 155, 156, 157, 158, 165, 160, 161, 174 ve 176'ncı sokakları da asfalta kavuşturdu. - İZMİR