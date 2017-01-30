Aliağa'da 258 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda 258 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şahsın iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. A.B. (48) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 258 adet Ectasy hap ve 2,35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlının başka bir suçtan da arandığı öğrenildi. - İZMİR