Aliağa Belediyesinden Kente Yeşil Takviyesi

İzmir'in Aliağa'nın ilçesinde, bölgenin de en büyük yeşil donatı alanlarından birine sahip Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanına baharın gelmesiyle birlikte Aliağa Belediyesi ekipleri tarafından dev palmiye takviyesi yapıldı.



Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanına bugüne kadar 25 çeşit bitki türünden toplamda 7 bin 66 adet bitki dikildi. Bitki çeşitliliğini her geçen gün arttıran Aliağa Belediyesi, mevcut palmiyelere takviye yapmak amacıyla boyları 6 ile 10 metre arasında değişen 20 adet dev palmiyenin de dikimini gerçekleştirdi.



Aliağa Belediyesinin 72 dönümlük alan üzerine kurduğu ve her mevsim Aliağalıların uğrak noktası haline gelen Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı, maviyle yeşilin buluştuğu, kent hayatını doğa ile harmanlayan, vatandaşların aileleriyle birlikte huzur içinde keyifli zaman geçirdikleri bir yer oldu. Yıl içerisinde hem Aliağalıların, hem de çevre ilçelerden gelen vatandaşların ilk durağı ve Aliağa'nın en büyük sosyal yaşam alanı olan Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanını bir yılda yaklaşık 170 bin kişi ziyaret etti. Aliağa nüfusunun iki katı kadar kişinin ziyaret ettiği alanın bu yaz da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.



Bitki çeşitliliği ve sayısı bakımından botanik bahçeden farksız bir görüneme sahip olan Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanına ayrıca belediyesi tarafından 300 adet Fırça Çalısı, 9 adet Defne, 40 adet Sarı Güngüzeli, 40 adet Turuncu Güngüzeli, 160 adet Pitos, 1050 adet Altın Taflan, 600 adet Kırmızı hanımtuzluğu bodur, 25 adet Sicilya sikası, 1250 adet Alevçalısı, 50 adet Pampasotu, 80 adet Kamelya, 150 adet Sosyete sarımsağı, 10 adet Pramit Alev Agacı, 30 adet Cennetkuşu, 4 adet Formium, 200 adet Bodur Bahçe gülü, 200 adet Abelya, 2 bin adet Mavi çim, 10 adet Defne, 200 adet saz, 200 adet kareks, 300 adet Lavanta, 8 adet Şekilli Limon servi, 100 adet Kauçuk ve 50 adet Gravilla dikimi yapıldı. - İZMİR