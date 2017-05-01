Aliağa Belediye Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi, mayıs ayı olağan meclis toplantının 2 Mayıs Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi.
Aliağa Belediyesi, mayıs ayı olağan meclis toplantının 2 Mayıs Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi.
Aliağa Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan mayıs ayı olağan toplantısı, 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'de yapılacak. Başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek meclis toplantısının gündeminde 16 madde yer aldığı bildirildi. - İZMİR