Ali Yücelen: Umut Hep Var

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, bir koltukta çok karpuz taşıyanlardan. Ticari başarılar ile manevi dünyanın dinamiklerini dengelemeye önem veriyor. Yücelen, "Gençlerden umutluyum, umut hep var. Onlar daha iyi bir dünya kuracak" diyor.