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Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği
Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği
Eğitim ve Öğretimde Oyun ve Oyunun Gücü
Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği
23 Aralık 2016 Cuma 00:04
Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği etkinliği 2016-12-23 18: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği etkinliği 2016-12-23 18: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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