Ali Sunal'ın Göz Yaşlarını Tutamadı!

Sıra dışı formatı ile dikkat çeken yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümündeki sorulardan biri genç yaşta kaybettiğimiz unutulmaz müzisyen Kazım Koyuncu ile alakalıydı.

Programın kısa zamanda fenomen karakterine dönüşen Alkım Seven'in yaptığı duygusal konuşma Ali Sunal'ı duygulandırdı. Uzun süre konuşmakta güçlük çeken başarılı sunucuya sosyal medyadan mesaj yağdı.

