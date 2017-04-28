Ali Sunal Gözyaşlarını Tutamadı

Bir Sorun mu Var'ın dün akşam yayınlanan bölümündeki sorulardan biri genç yaşta kaybettiğimiz unutulmaz müzisyen Kazım Koyuncu ile ilgiliydi. Programın kısa zamanda fenomen karakterine dönüşen Alkım Seven'in yaptığı duygusal konuşma Ali Sunal'ı çok etkiledi. Uzun süre konuşmakta güçlük çeken başarılı sunucuya sosyal medyadan mesaj yağdı.