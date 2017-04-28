Ali Sunal Gözyaşlarını Tutamadı



Sıra dışı formatı ile dikkati çeken 'Bir Sorun mu Var?'ın son bölümündeki sorulardan biri genç yaşta hayatını kaybeden unutulmaz müzisyen Kazım Koyuncu ile alakalıydı.







Programın kısa zamanda fenomen karakterine dönüşen Alkım Seven’in yaptığı konuşma, sunucu Ali Sunal’ı duygulandırdı.







Uzun süre konuşmakta güçlük çeken başarılı sunucuya, sosyal medyadan mesaj yağdı.