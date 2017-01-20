Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a Gönderme

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Aziz Yıldırım'ın TFF'ye yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili eski başkanlardan Ali Şen düşüncelerini paylaştı.



"GİDECEK DİYORSAN GİTMELİ"



Radyospor'a konuşan Ali Şen, "Fenerbahçe başkanı, 'TFF gitsin' diyorsa gidecek. Gitmiyorsa o zaman söylemeyeceksin o lafı. FF gidecek' dediğimde ertesi gün giderdi. Şu saatte gidecek derdim, giderdi. O makamın gücünü kullanacaksın." ifadelerini kullandı.



Ali Şen ayrıca transferi gündemde olan Mehmet Ekici ve Jose Sosa hakkında, "Mehmet Ekici mi, Sosa mı dersen açık ara Sosa derim." dedi.