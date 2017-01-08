Ali Şafak Öztürk'ten Fikret Orman'a Cevap

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Tesisleri'nin açılışında Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun takımda kaldığını açıklamalarında hiçbir kulübü hedef almadıklarını söyledi.



Eto'o için transfer görüşmeleri yapan ve açılış törenine katılan Fikret Orman'ın yıldız golcünün takımda kalmasının açıklanış şeklinden dolayı Antalyaspor Kulübü yönetimine tepki gösterdi. Orman'ın tepkisi üzerine Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaştığı hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztürk, art niyetli olmadıklarını belirtti.



Takım kaptanı Eto'o ile dün gerçekleştirilen tesis açılışından önce konuştuklarını vurgulayan Öztürk, "Kaptanımızla konuşunda takımda kalmak istediğini gördüm. Biz de kendisini tutmak istediğimizi belirttik. 'Böyle güzel bir gün, yeni tesisimizin açılışı var. Bunu burada açıklayalım' dedik. Herhangi bir kulübü özellikle hedef alarak, açıklamayı yapmadık. Bunu özel günde yapmasaydık, sonrasında basın açıklamasıyla duyurmak zorunluluğunu hissediyorduk. Çünkü ciddi bir şekilde baskı geliyordu. Oyuncumuzun kafasını karıştıran haberler çıkıyordu. Beşiktaş Kulübüne karşı saygısızlığımız veya art niyetimiz kesinlikle olamaz." diye konuştu.



Samuel Eto'o ile ilgilenen 3 kulüple görüştüklerini aktaran Ali Şafak Öztürk, "Eto'o için Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor kulüplerinden teklif aldık. En ciddi ve iyi olan teklif Başakşehir'den geldi. Bir kötü niyetimiz olsa Başakşehir ile anlaşırız. Oyuncumuzu ve kaptanımızı takımda tutmak ve bunu da özel günde açıklamak istedik. Bu, çok yanlış değerlendirildi ve yanlış yerlere çekildi. Biz, kesinlikle art niyetli değiliz. Beşiktaş çok büyük kulüp ve yanlış anlaşıldığımız için üzüldük." ifadelerini kullandı.



Antalyaspor Kulübü Başkanı, Eto'o için teklif veren diğer kulüplerin reaksiyon vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Gelen tekliflere 'oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz ama çok iyi bir teklif gelirse bunu değerlendirme ihtimalimiz olur.' dedik. Belediye başkanımızın, valimizin, bakanımızın ve taraftarımızın olduğu yerde güzel bir birliktelik vardı. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Buna art niyetli yaklaşılması çok ilginç geliyor. Bir oyuncu alınmıyorsa alınmıyor. Niye bir kulüp bu kadar şartlandığını hissediyor anlamıyorum. Bir kaç haftadır anlaşmaya yakın olmadığımız dönemlerde transferin bittiği yönünde haberler çıkarıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı da herhalde baskı altında kaldı. Diğer kulüplerden böyle bir reaksiyon olmadı. Bizim işimiz gücümüz yok televizyonda 'başkanı yakından çekin' mi diyeceğiz. Çok yanlış anlaşıldı ve apayrı bir boyuta geldi. Beşiktaş camiası ve Beşiktaş Kulübüyle bir problemimiz olamaz. Hem saygı bekler hem de saygı gösteririz."



"Adamlığımızı kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir"



Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Öztürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın "Bize, 'Biz oyuncumuzu bırakmak istemiyoruz' deselerdi, biz de 'Hayırlı uğurlu olsun' derdik. Bu işlerin doğrusu böyledir. Spor adamlığı da adamlık da böyle bir şeydir." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.



Kendisinin Fenerbahçeli olduğu yönündeki iddialara değinen Öztürk, "Fenerbahçe'yi kendi sahamızda yendik. En kritik zamanlarında mağlup ettik. Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın bazı açıklamaları olmuş. Açıklamanın tamamını dinlemedim. Bizim, kim olduğumuzu, adamlığımız ve kişi olarak kalitemizi kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir. Biz yolumuza devam ediyoruz ve Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.