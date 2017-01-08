Ali Şafak Öztürk : "Beşiktaş'a Karşı Art Niyetim Yoktu"

"Bizim adamlığımızı kamuoyu değerlendirir"



Beşiktaş ile Antalyaspor arasında dünden beri yaşanan Eto'o gerginliği karşılıklı açıklamalar ile devam ediyor.



Antalyaspor başkanı Ali Öztürk'ün dünkü tesis açılışı esnasında sahnede yaptığı 'Eto'o'yu satmayacağız' açıklamasından sonra Beşiktaş başkanı Fikret Orman bugün bir açıklama yaparak "bunlar ayıp şeyler.Dün yaşananları yapanlar kaale alınacak adamlar değil" demişti.



Bu akşam ise Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan ve Antalyaspor'un 4-2 kazandığı hazırlık maçı sonrası niyetinin Beşiktaş'ı küçük düşürmek olmadığını ifade eden yeni bir açıklama yaptı.



Ali Şafak Öztürk "Bizim bir artniyetimiz yok. Yok Fenerbahçe'dir, şudur, budur. Bazı açıklamalar Beşiktaş Başkanı tarafından yapılmış.Çoğunu izlemedim bile. Bizim adamlığımızı kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir." diye konuştu.



Ali Şafak Öztürk açıklamasının tamamında "Dün tesisimizin açılışı vardı, öncesinde Eto'o ile konuştuk. Spontane gelişen bir şey oldu. Konuşunca kalmak istediğini gördük, burada açıklayalım dedik. Eto'o ile ciddi şekilde ilgilenen 3 kulüp vardı. Biz burada hiçbir kulübü hedef almadık. Bizim art niyetli düşüncemiz kesinlikle olmaz. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan teklif geldi. En ciddi teklif Başakşehir'den geldi. Bir art niyetimiz olsa, Başakşehir ile anlaşırız.Biz 3 kulübe de satmayı düşünmüyoruz, ama çok iyi bir teklif gelirse, değerlendiririz dedik. Orada da çok spontane gelişti. Orada belediye başkanımızın, valimizin olması nedeniyle değerlendirelim dedik. Bir oyuncu alınmıyorsa, alınmıyor. Bir oyuncu için neden bu kadar şartlandığını anlamıyorum. Bir haftadır 'Eto'o bitti, netleşecek" şöyle böyle. Bir haftadır böyle haberler çıkarıldı. Beşiktaş başkanı da herhalde baskı altında kaldı. O açılışa tüm spor başkanları davet edilmişti. Sadece onların olması ve televizyonda onların olması. İşimiz yok onları zoomlayın mı diyeceğiz." dedi.



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Ali Şafak Öztürk açıklamalar



ALİ DANAŞ - ANTALYA - DHA