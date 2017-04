Ali Şafak Öztürk: "Avrupa Mücadelesinde İki Takım İçinde Önemli Bir Dönemeç"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Trabzonspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İki takımda baktığınızda iyi gidiyor, iki takımda Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor kesinlikle. Bu Avrupa mücadelesinde iki takım içinde önemli bir dönemeç. İki takımda her türlü kazanmaya çalışacak" dedi.



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımının ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının yaptığı hazırlıkları izledi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Öztürk, "İki takımda baktığınızda iyi gidiyor, iki takımda Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor kesinlikle. Bu Avrupa mücadelesinde iki takım içinde önemli bir dönemeç. İki takımda her türlü kazanmaya çalışacak" diye konuştu.



"Avrupa mücadelesinde iki takım içinde önemli bir dönemeç"



Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "İki takımda baktığımız zaman ligde sonralardan formda olan iki önemli takımlardan. Trabzonspor'u çok takdir etmek lazım. Bizde elimizden geleni yaptık ve iki takımda baktığınızda iyi gidiyor, iki takımda Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor kesinlikle. Bu Avrupa mücadelesinde iki takım içinde önemli bir dönemeç. İki takımda her türlü kazanmaya çalışacak. İlk maçta Trabzonspor yönetimi bizi çok iyi ağırlamıştı. Bizde onları çok iyi ağırlayacağız. İnşallah güzel bir sonuç olacaktır, güzel futbol olacaktır. Genel anlamda hedefimiz kesinlikle Avrupa'ya gitmek" şeklinde konuştu.



"21 puanı maksimumda alabilen takım Avrupa'ya gitme hayalini gerçekleştirecek"



7 tane maçlarının olduğunu ve maçları kesinlikle unutmamaları gerektiğini ifade eden Öztürk, "7 tane maçımız var, 7 tane maçta da 21 puan var. Bu 21 puanı maksimumda alabilen takım Avrupa'ya gitme hayalini gerçekleştirecek. Şimdi burada da önemli olan o kazanan kafa yapısına ulaşmak. Bizde nerelerden geldiğimizi hatırlıyoruz. Düşme potasından geldi takım ama bundan sonrası için benden, yönetimden, teknik heyetinden futbolcularına ve taraftarına kadar kazanan kafa yapısına ulaşmamız lazım. Eğer gelecek sene de hedeflerimiz büyükse bu ne demek oluyor kesinlikle takıma destek olunacak oluyor. Geri düştüğümüz zamanlarda bile, Akhisar maçında 3-0 yenildiğimiz de bile taraftar çok doğru bir şekilde takımı destekledi. Bundan sonra ufak şeylerle değil daha büyük sonuçlarla tatmin olabilmemi lazım. Bundan sonraki 7 maçta maksimum geri dönüş alabilmemiz lazım bundan sonrası için" şeklinde konuştu.



Emre Mor sorusuna genel cevap



Avrupa kupaları hedefleriyle ilgili transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Öztürk, Emre Mor ile ilgili gelen soruya bireysel olarak değil genel anlamda cevap verdi. Ali Şafak Öztürk, "Onunla ilgili ben oyuncu bazında konuşmak istemiyorum ama transfer çalışmalarımız var. Zaten olması gerekiyor. Şu anda sayısını tam belirlemedik ama burada ne olacak hoca ile konuşacağız, hocanın da bir raporu olacak bizim de kendi düşüncelerimiz olacak. Bizim kendi düşüncelerimiz neyse ona göre şekillendireceğiz sayı nedir diye, gerekli pozisyonlar nedir diye. Hocanın da raporu doğrultusunda bizimle konuşarak bu belirlenecek. Burada da sezon sonu konuşmak en doğrusu ama şuanda kesinlikle çalışmalarımız var. beklenti olarak şunu söyleyebilirim ancak, en azından 2 tane üst düzey takıma kademe atlatacak oyuncu lazım olduğunu düşünüyoruz ama bunun doğru zamanının da lig sonu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



"Bir oyun kurucu bir de kanat oyuncusu alabiliriz"



Takıma bir kanat bir de orta alanda kurucu oyuncu transfer etmek istediklerini söyleyen Başkan Öztürk, "Ofansif anlamda 2 tane oyuncu aklımızda var. bu da belki bir 10 numara pozisyonu olabilir, belki bir tane de kanat oyuncusu olabilir. Bunlar hep şuan ki takımı güçlendirmek için. Zaten elimizde güçlü bir takım var. Gelecek sene Avrupa Kupaları'na da kalırsa takım bunun dışında da kupada da hedefimiz olacak. Gene Avrupa Kupaları'na gitme hedefimiz ve üst sıralara oynama hedefimiz olacak. Buna bazlı olarak doğru şekilde ilerlemek için transferlere ihtiyacımız var" dedi.



"Biz Eto'o ile devam etmek istiyoruz"



Gelecek sene Avrupa kupaları hedefinde Eto'o'nun takım içindeki yeri nasıl olacak sorusuna Başkan Öztürk şu şekilde cevap verdi:



"Ben hep söylüyorum Eto'o kaptanımız. Performansından da memnunuz. Biz Eto'o ile devam etmek istiyoruz kesinlikle. 1 sene daha kontratımız devam ediyor. Sadece Eto'o değil takımın hedefi önemli. İlk göreve geldiğimde de ikinci senemizde şampiyonluğa oynayacağız diye. Biz şampiyonluğa oynayacağız. Futbolcuların da, teknik heyetinde, yönetiminde, taraftarında bunun bilincinde olması lazım. Tabi bu da gereksiz baskı şeklinde değil ama motivasyon şeklinde bize fayda sağlaması lazım."



İstanbul takımlarından bazı oyunculara teklif gelmesiyle ilgili soruya Başkan Ali Şafak Öztürk, "Herhangi bir teklif yok, doğru haberler olmadığını düşünüyorum" diye cevapladı. - ANTALYA