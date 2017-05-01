Ali Poyrazoğlu İstanbulkart'la Objektiflere Yakalandı
Gazetecileri gören Ali Poyrazoğlu gözlüğünü takmak isterken cebindeki İstanbulkart'ını düşürdü. Poyrazoğlu, gazetecilere "Kartı gördünüz, bu haber olur" dedi.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı'nda taksi beklerken görüntülendi.
Objektifi fark edince gözlüğünü takmaya çalışan oyuncu, o sırada cebindeki İstanbulkart'ı yere düşürdü. Poyrazoğlu, muhabirlere "Şimdi kartı gördünüz, bu haber olur" dedi.
İşte Ali Poyrazoğlu'nun İstanbulkart'ını düşürdüğü anın fotoğrafları:
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