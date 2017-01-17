Ali Paşa Çarşısı'ndaki Ürün Tezgahları Aydınlatıldı

Edirne'deki Tarihi Ali Paşa Çarşısı'nda yer alan dükkanların tezgahları tek tip aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.



Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, aydınlatma çalışmasıyla çarşının çok güzel bir ışığa kavuştuğunu söyledi.



Çarşının, Trakya ve Balkanlar'ın en büyük çarşılarından biri olduğunu belirten Sanış, "Yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkan güzel görüntü, hem esnaflar hem de vatandaşlardan tam not aldı." dedi.



Çarşının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Sanış, tarihi çarşıların bulundukları şehrin kültürlerini yansıttığını ifade etti.



Geçtiğimiz günlerde çarşının kubbe aydınlatmasının da yapıldığını hatırlatan Sanış, şunları kaydetti:



"Hem halkımızdan hem esnafımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Tabii ki böyle yenilikler çarşılarımızın ön plana çıkarılması için çok güzel oluyor. Çünkü tarihi çarşılar yaşarsa şehirle yaşar. Tarihi çarşılar şehirlerin birer markasıdır. Ali Paşa Çarşısı, Balkanlar'ın en büyük kapasiteli çarşılarının başında gelir. 450 yıllık geçmişiyle, 135 dükkanı bulunan çarşımız Edirne ve bölge için çok önemli. Çarşımız yenilenen yüzüyle yeni yaz sezonuna hazırlanıyor. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Gerekli olan her şeyi yerine getirerek çarşının gelişmesine katkı yapacağız. Edirne Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni aydınlatma çalışmaları kapsamında tezgah ışıklandırılması için 410 led ampül kullanıldı."



Sanış, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'e teşekkür etti.