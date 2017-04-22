Ali Palabıyık'a UEFA'dan Görev
FIFA kokartlı Türk hakem, UEFA Gençler Ligi'nde final maçını yönetecek.
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