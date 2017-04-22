Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ali Palabıyık'a UEFA'dan Görev
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ali Palabıyık'a UEFA'dan Görev

FIFA kokartlı Türk hakem, UEFA Gençler Ligi'nde final maçını yönetecek.

Ali Palabıyık'a UEFA'dan Görev

FIFA kokartlı Türk hakem, UEFA Gençler Ligi'nde final maçını yönetecek

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Ali Palabıyık, Fıfa, Türk, Maç, Fi