Ali Özkan'dan Vali Küçük'e Ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile istişare toplantısı gerçekleştirerek, ilçedeki sorun ve çözüm yollarını masaya yatırdı.

Önceki gün gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ali Özkan, Karacabey'deki mevcut sorunlar, çözüm yolları ve önümüzdeki dönemde ilçede gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında, Vali Küçük'e detaylı bilgi sundu.

Karacabey, Eşsiz Değerleriyle Ön Plana Çıkıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Çatak ile İmar ve Şehircilik Müdürü Gökşen Akgör Yağcı'nın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve teşekkürlerini sunan Vali İzzettin Küçük, Karacabey'in, ekonomik ve tarımsal gücünün yanı sıra; eşsiz turizm değerleri ile ön plana çıkan ilçelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Vali Küçük, ilçenin tüm yönleri ile gelişip kalkınması adına Karacabeylilerin her zaman yanlarında olmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Karacabey'i Geleceğe Taşımaya Devam Ediyoruz

Karacabey'e gösterdiği ilgi için Vali Küçük'e teşekkürlerini ileten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da göreve geldikleri günden bu yana ilçenin daha da kalkınması ve gelişmesi adına yoğun mesai harcadıklarını kaydederek, 'modern kent' hedefi doğrultusunda, emin adımlarla Karacabey'i geleceğe taşıdıklarını ifade etti.