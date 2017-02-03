Ali Özkan'dan Bursa Defterdarı Atılğan'a Ziyaret

Belediye Başkanı Ali Özkan bu doğrultuda son olarak, Bursa Defterdarı Yusuf Atılğan'a konuk oldu.

Başkan Özkan'ın Atılğan'a gerçekleştirdiği ziyarette; Başkan Yardımcısı Osman Çatak ile birlikte, İmar ve Şehircilik Müdürü Gökşen Akgör Yağcı da hazır bulunurken, toplantıda Karacabey Belediyesi'nin gerçekleştireceği proje ve yatırımlar masaya yatırıldı.

Defterdar Atılgan: Bursa Ülkemizin Lokomotifidir

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bursa Defterdarı Yusuf Atılğan, tüm Türkiye'nin kalkınması adına lokomotif görevi üstlenen Bursa'nın gelişimine büyük önem verdiklerini dile getirirken, Karacabey'de yürütülen projelere her türlü desteği vermekten de gurur duyacaklarını kaydetti.

Özkan: Tüm Sorunları Tek Tek Çözüyoruz

Kendilerine gösterdiği yakın ilgi için Yusuf Atılğan'a teşekkürlerini sunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, ilçenin geçmişten bu yana var olan sorunlarının adeta halının altına süpürülmüş konumdan gün yüzüne çıkarılarak sırasıyla bir bir çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Kurum Yöneticileriyle Güçlü Diyaloglar Geliştiriyoruz

İlçedeki mevcut sorunların çözümü adına, devlet kurum yöneticileri ile geliştirdikleri güçlü işbirliklerinin ilçeye oldukça önemli kazanımlar sağladığının da altını çizen Başkan Ali Özkan, son dönemde tüm Bursa'nın dikkatini üzerinde toplamayı başaran ilçenin, tüm yönleri ile hak ettiği konuma kararlı bir şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.