Ali Koç'tan Nusret'e Övgü

İş dünyasının karizmatik isimlerinden Ali Koç'un, sosyetik etçi olarak bilinen Nusret hakkındaki iltifatlarını içeren video dikkat çekti. Ali Koç arkadaşlarıyla birlikte Nusret'in sahip olduğu mekanlardan birini ziyaret etti. Burada tesadüf eseri de Nusret'le karşılaşan Ali Koç, arkadaşlarının çektiği bir video aracılığıyla ünlü ismi adeta iltifat yağmuruna tuttu. Sektörde kalıcı olmakla ilgili nasihatlarda da bulunan Ali Koç'un fazla konuşmayı sevmeyen mizacını bilenler bu videoya çok şaşırdı. İşte Koç'un önemli öğütler içeren o videosu Açıklaması