Ali Koç, Fenerbahçe'nin Uzatmadaki Golüyle Havalara Uçtu

Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor galibiyeti futbolcular kadar Ali Koç'u da sevindirdi. Uzatmalarda gelen gole kadar hop oturup hop kalkan Koç, Sow'un fileleri ikinci kez sarsmasıyla büyük sevinç yaşadı.

TOPAL DERBİDE YOK

Sarı-lacivertlilerde 89. dakikada sarı kart gören Mehmet Topal üzüntüsü yaşandı. Tecrübeli orta saha bu kartla cezalı duruma düştü. Kart sınırında bulunan Mehmet Topal, gelecek haftaki Beşiktaş deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

KJAER RİSKE EDİLMEDİ

Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe'de Simon Kjaer kadroda yer almadı. Son olarak hafta içinde oynanan Başakşehir maçında ilk 45 dakikayı bile tamamlayamadan çıkan Kjaer, riske edilmedi. Gelecek hafta Beşiktaş ile bir derbi maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde, Danimarkalı stoperin daha büyük bir sıkıntı yaşamaması için böyle bir karar alındı. Roman Neustadter stoperde Martin Skrtel ile görev yaptı.

VOLKAN KADRO DIŞI

Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen 18 kişilik kadroda yer almadı. Ancak Volkan Şen'in kadroya alınmama sebebinin taktiksel bir nedene bağlı olmadığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun maçtan 2 gün önce şiddetli baş ağrısı çektiği ve hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Bu nedenle de Volkan'ın riske edilmeyerek kadroda bulunmadığı aktarıldı.

ÜMİT ÖZAT TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmayı Ümit Özat da izledi. Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Fenerium alt tribününde oğluyla beraber mücadeleyi takip etti. Özat'a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

RAJTORAL UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Frantisek Rajtoral için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Geçen hafta intihar ederek yaşamına son veren Gaziantepsporlu Rajtoral, Kadıköy'de alkışlarla anıldı.