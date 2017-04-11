Ali İhsan Adıgüzel : Sosyal Medya Gücünü Elinde Tutan Seçimlerin Sonucunu Büyük Oranda Etkileyecek

TİTİZ Araştırma Şirketi, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili 17-22 Şubat, 7-10 Mart ve 25-28 Mart tarihleri arasında anket düzenledi. Titiz Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, "Bu halk oylamasında ve bundan sona yapılacak seçimlerde sosyal medya gücünü elinde tutanın seçimlerin sonucunu büyük oranda etkileyecek" ifadelerini kullandı.



Titiz Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, "17-22 Şubat, 7-10 Mart ve 25-28 Mart tarihleri arasında yapılan anketlerde kararsızların, bu süre içerisinde evet oyuna yöneldiği görülmektedir. 17-22 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmada evet oyu yüzde 52,3 iken 25-28 Mart tarihlerinde yapılan çalışmalarda bu oranın yüzde 53,9 e yükseldiği gözlendi. Son anket çalışmalarında tablo; yüzde 53,9 evet yüzde 46,1 hayır oyu olarak şekillendi. Evet ve hayır diyen seçmenlerin bilgi düzeyi ölçüldüğünde evet diyen seçmenlerin halk oylaması ile ilgili olarak daha bilgili olduğu dikkat çeken bir başka unsur. 'Halk oylamasında kaç maddenin oylandığını biliyor musunuz?' sorusuna 'evet' diyenlerin yüzde 65 i 'biliyorum' derken 'hayır' diyenlerde bu oran yüzde 51 de kaldı. Kararsız seçmenlerin genel itibari ile kararsızlıklarının sebebinin maddeler hakkında bilgi sahibi olmaması, bir başka detay. Siyasi partilerin halk oylaması konusunda yapmış olduğu çalışmalarda Ak Parti'nin yine çok aktif olarak sahada olduğu diğer partilerin ise çok yoğun bir çalışma içerisinde olmadığı görüldü. Bu halk oylamasında ve bundan sona yapılacak seçimlerde sosyal medya gücünü elinde tutan seçimlerin sonucunu büyük oranda etkileyecek" ifadelerini kullandı. - Ankara