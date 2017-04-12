Kütahya Ali Güral Lisesinde 'meslek tanıtım' etkinliği düzenlendi.



Ali Güral Lisesinin 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin hukuk mesleği hakkında bilgilenmeleri ve kariyer hedeflerini oluşturabilmeleri amacıyla Başkanı Ahmet Atam ve Genel Sekreteri Aytek Canbek katılımı ile Ali Güral Lisesi tarafından meslek tanıtım etkinliği tertiplendi.



Etkinlikte Ahmet Atam ve Aytek Canbek, hukuk eğitiminin ayrıntılarını, mezuniyet sonrası iş alanlarını, hukuk mesleğinin çalışma koşullarını ve deneyimlerini örneklerle sundular.



Söyleşi sonrası Ali Güral Lisesi Müdürü Sayın İsmail Baş, Başkan Ahmet Atamve Genel Sekreteri Aytek Canbek'e teşekkür ederek plaket takdim etti. (EFE) - KÜTAHYA