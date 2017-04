Ali Ekber Çiçek, Mezarı Başında Anıldı

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek, ölümünün 11. yıl dönümünde Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki mezarı başında anıldı.



Edremit Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Ali Ekber Çiçek için Tahtakuşlar Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Ali Ekber Çiçek'in eşi Can Çiçek, rahatsızlığı döneminde belli etmeden ağladıklarını belirterek, "Bizlere, 'Üzülmeyin, ben ölmeyeceğim, ölüm uykusuna yatacağım. İnşallah yine görüşürüz" dedi.



Kızı Ebru Çiçek ise, "Zaman geçtikçe azalıyor denilen acılarımız daha da büyüyor. Ama bu kadar dostlarımız var ki, hepsi babamı kardeşi, abisi, babası gibi görüyor. Onların sayesinde güçleniyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından sanatçının mezarına çiçekler bırakıldı. Mezarlıktaki törenin ardından Tahtakuşlar Mahallesi Sosyal Tesislerinde hayır yemeği verildi. - BALIKESİR