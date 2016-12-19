Ali Desidero'nun Terör Mesajı! Ali Desidero Kimdir?

Ali Desidero'nun terör mesajı merak ediliyor. Ali Desidero ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Ünlü oyuncu Ali Desidero, terör olaylarına karşı yayınladığı videolu mesajda Türk milletinin diz çökmeyeceğini belirterek "Allah topunuzun belasını versin" dedi. Son dönemlerde terör olaylarının tırmandığı ülkemizde birçok ünlü isim de sosyal medya aracılığıyla verdikleri mesajlarla tepkilerini dile getirdiler. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Ali Desidoro...

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ALİ DESİDERO'NUN TERÖR MESAJI

Yayınladığı videoda birlik ve beraberlik mesajı veren Ali Desidoro, "İçimizde yaşayan işbirlikçi hainler, Allah topunuzun belasını versin. Bu topraklar üzerinde yüzyıllardrı oynanan oyunlara yardım ve yataklık eden işbirlikçi hainler, amacınıza ulaşamayacaksınız. Bu millet dimdik ayakta, tem yumruk olarak hepinizin karşısında duracak. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdi.

ALİ DESİDERO KİMDİR?

Yıldırım Memişoğlu, 1973 yılında yılında İstanbul'da doğdu. ABD ve İngiltere'de koruma ve güvenlik konularında Smith & Wesson, Hekler & Koch, Asis gibi eğitim kurumlarında eğitim gördü. Bir zamanlar yayınlanan tıraş bıçağı Derby reklamlarında Ali Desidero lakabıyla tanınan Yıldırım Memişoğlu, bir güvenlik şirketi sahibidir. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın isimli dizide Necdet karakteri ile oyunculuğa adım atan Yıldırım Memişoğlu, birçok dizide rol aldı ve halen aktif olarak oyunculuğa devam etmektedir.

2013-2014 yılları arasında Necati Şaşmaz'ın başrolde oynadığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Poyraz karakterini canlandıran Memişoğlu, son olarak 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Kertenkele isimli dizide Deli Kenan karakterini canlandırıyor.