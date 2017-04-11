Ali Çetinbaş: Polisimiz Gücünü Halktan ve Kanunlardan Alıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.



Fedakarca görev yapan polisin gücünü halktan ve kanunlardan aldığını belirten Çetinbaş, "172 yıl önce, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliğini temin etmek, ülkemizin huzur, güvenliğinin, birlik ve beraberliğimizin, demokrasimizin en önemli teminatı olarak kurulan Türk Polis Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması barış ortamının devamı için, üstün görev anlayışı içinde can siperane gayretlerini sürdürmektedir. Gücünü halktan ve kanunlardan alan ve her zaman fedakarca çalışıp kurulduğu günden bu yana sürekli kendini geliştiren Polis teşkilatımız bugün sahip olduğu araç-gereç, fiziki imkanlar, teknolojik altyapısı ve eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Polis teşkilatımızın, Polis Haftası'nı kutluyor, görevi başında şehit düşen, aramızdan ayrılan güvenlik mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında olan personele sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA