Ali Çetinbaş: Mitingimize Tüm Halkımız Davetlidir
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın 13 Nisan Perşembe günü (Yarın) Kütahya’ya geleceğini söyledi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın 13 Nisan Perşembe günü (Yarın) Kütahya'ya geleceğini söyledi.
Çetinbaş, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanımız Binali Yıldırım 13 Nisan Perşembe günü saat 13.00'da Kütahya Zafer Meydanında halkımıza hitap edecek. Partimizin mitingine tüm halkımız davetlidir." (EFE) - KÜTAHYA