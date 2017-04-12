Ali Çetinbaş: Mitingimize Tüm Halkımız Davetlidir

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın 13 Nisan Perşembe günü (Yarın) Kütahya’ya geleceğini söyledi.

Ali Çetinbaş: Mitingimize Tüm Halkımız Davetlidir

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın 13 Nisan Perşembe günü (Yarın) Kütahya'ya geleceğini söyledi.

Çetinbaş, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanımız Binali Yıldırım 13 Nisan Perşembe günü saat 13.00'da Kütahya Zafer Meydanında halkımıza hitap edecek. Partimizin mitingine tüm halkımız davetlidir." (EFE) - KÜTAHYA

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